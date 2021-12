André Lima desfalca Vitória por tempo indeterminado

O Vitória traz uma péssima notícia do empate conquistado fora de casa contra o Coritiba. O atacante André Lima, recém-contratado pelo rubro-negro baiano, sofreu uma fratura no jogo e está vetado pelo departamento médico por tempo indeterminado.

"Ele é portador de uma fratura de planal tibial, na articulação do joelho. Em Salvador, iremos fazer mais exames para fazer uma avaliação melhor, mas ele vai ficar afastado sem previsão de retorno", declarou o médico do Vitória, Rodrigo Vasco da Gama.

A partida contra o Coritiba foi a estreia de André Lima, grande contratação do Vitória para o ataque, que entrou no segundo tempo no lugar de Dinei. No setor, o rubro-negro tem como opções o titular Dinei, além de Rômulo e Pedro Oldoni.

