André Castro é novidade entre os relacionados do Vitória

Considerado o melhor passador do campeonato paulista de 2015 com 1135 acertos, o volante André Castro (ex-Audax) é novidade entre os relacionados pelo técnico interino Wesley Carvalho para a partida do Vitória contra o Criciúma, nesta terça-feira, 2, às 19h30, no Estádio do Barradão.

O atleta, que foi anunciado pelo rubro-negro no dia 20 de maio, vem treinando com o grupo e deve começar no banco de reservas contra o Tigre, mas é provável que entre durante o jogo. A saída de bola tem sido um dos pontos do Vitória mais criticados e o volante pode qualificar a ligação entre os setores defensivo e ofensivo.

O meio-campo do Vitória também é reforçado com a volta de Escudero, recuperado de lesão na coxa direita. Ele treinou normalmente na manhã desta segunda, 1º. Na atividade, Carvalho fez trabalho técnico com os jogadores, principalmente com os meias e atacantes, de jogadas ofensivas e finalizações.

O zagueiro Ednei não figura na lista dos relacionados por Wesley Carvalho e deve fazer trabalho separado para aprimorar a forma física e técnica. O jogador não iria jogar na partida contra o Botafogo, no entanto, por conta da contusão de Maracás, foi escalado.

No último treino antes da partida, a dupla de zagueiros foi formada por Ramon e Guilherme Mattis (ex-Fluminense), que também deve estrear no Vitória no jogo contra o Criciúma.

Outras ausências para a partida contra a equipe paranaense são Rhayner, que recebeu o terceiro cartão amarelo, Maracás e Luiz Gustavo, vetados pelo departamento médico por lesões. O primeiro sofre de pubalgia e o segundo de lesão na coxa direita. Os 22 jogadores que participam do jogo já estão concentrados.

adblock ativo