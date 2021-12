Anderson Barros se apresenta e promete elenco de 1º Divisão

Foi ligeiro. Um dia depois da demissão do diretor de futebol Marcos Moura, o Vitória apresentou oficialmente nesta terça-feira, 16, o novo gestor para as temporadas 2015/2016. Anderson Barros chegou tão rápido que ainda não teve tempo para conhecer o elenco que ele tem e o que precisa trazer para o técnico Ricardo Drubscky trabalhar. Porém, deixou um recado para os atletas que irão vestir a camisa rubro-negra em 2015.

"Queremos jogadores comprometidos e entendam o momento que o Vitória atravessa. Esse processo tem que ser discutido e trabalhado com todos. Agradeço pela oportunidade e espero responder bem aos anseios da diretoria e da torcida do Vitória. Temos a oportunidade de iniciar um novo trabalho, acredito que a gente vai conseguir colocar o Vitória onde ele merece estar: na primeira divisão do futebol brasileiro", garantiu Anderson Barros.

Na montagem do elenco, Anderson garante que o Vitória terá um elenco de Primeira Divisão. "Não entendo que as contratações sejam diferentes. As pessoas precisam entender o que é o Vitória. Momentaneamente está na série B, mas a montagem do elenco precisa ser pensado na grandeza do Vitória, clube de Série A", disse.

Barros também admitiu que Neto Baiano pode ser o primeiro reforço do Vitória, apesar de algumas dificuldades na negociação. "Jogador que nos interessa. Espero que possa se concretizar. Temos nossas condições e mostramos isso para Neto. Não é só financeiro. Uma série de outras coisas precisam ser acertadas", completou.

Ex-Bahia

Anderson Barros foi o último gestor do Bahia na era Marcelo Guimarães Filho. Após a intervenção, o diretor de futebol ficou no rival até o final do ano de 2013. A ida de Anderson Barros para o Bahia teve uma participação direta do Vitória.

Ele foi contratado pelo ex-cartola Marcelinho após a histórica goleada de 7 a 3, na Fonte Nova, e 2013. Na época, Paulo Angioni deixou o cargo após a derrota que determinou o último título do Leão. Anderson Barros trabalhou no Coritiba na temporada 2014.

adblock ativo