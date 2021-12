Anderson Barros é o novo diretor de futebol do Vitória

Anderson Barros é o novo diretor do Vitória para o biênio 2015-2016. O anúncio foi feito oficialmente no site do clube na manhã desta terça-feira, 16.

Ele chega ao clube para iniciar o planejamento da temporada que começará no próximo ano, onde o Leão buscará retornar à elite do futebol no Brasileirão.

Com passagens pelo Flamengo, Figueirense, Bahia, Botafogo e Coritiba, na atual temporada, Barros chega para substituir Marcos Moura, demitido segunda, 15. Ele será apresentado às 17h, desta terça, na sala de Imprensa do Barradão.

