Análise do jogo: bem pelo alto, Leão volta a vencer

Depois de muito sofrer com os gols em jogadas aéreas dos rivais, ontem o Vitória virou o jogo. Além de ter se defendido melhor das investidas alheias, definiu o 2 a 0 sobre o Inter, no Barradão, com dois lances de bolas alçadas à área.



Richarlyson e Marcinho fizeram os gols que tiraram o Leão da lanterninha do Brasileirão. E o 'presente de grego' foi parar logo nas mãos do arquirrival, o Bahia. O resultado não tirou o Rubro-Negro da zona de rebaixamento, mas aliviou um pouco a situação do time, que pulou para 18º.

<GALERIA ID=19482/>

Agora, a distância para a Chapecoense, primeira equipe fora do Z-4, é de dois pontos. Domingo, em Curitiba, o rival é o Atlético-PR.



Pressão superada



A etapa inicial no Barradão foi bastante movimentada, com o Inter ocupando o campo de defesa rubro-negro durante quase todo o tempo. O sofrimento de quem foi ao Barradão aumentava a cada cruzamento que o Colorado mandava à área defendida por Gatito Fernández.



Dos 27 gols sofridos até então - que faziam da defesa do Vitória a mais vazada da competição - 14 tinha sido originados de bolas levantadas à área.



No entanto, a duras penas, a retaguardada rubro-negra passou ilesa dos ataques aéreos desferidos pelos gaúchos. Em dois cruzamentos em cobranças de falta, D'Alessandro levou perigo. Aos três minutos, Gatito defendeu a cabeçada de Gilberto. Aos 12, quase Kadu marcou contra. Treze minutos depois, Nino falhou feio após novo levantamento, mas Eduardo Sasha não aproveitou a sobra. Aos 34, Wellington Paulista testou para fora após cruzamento preciso de Gilberto.



Mesmo tentando tanto pelo alto, por ironia o Colorado chegou mais perto do gol em jogada pelo chão. Uma blitz da equipe aos 36 minutos só não terminou em bola na rede porque D'Alessandro e Gilberto carimbaram a zaga.



Mais irônico ainda foi o fato de o Vitória ter ido para o intervalo com vantagem no placar justamente por conta de uma jogada ofensiva que imitou os 'chuveirinhos' que tanto lhe incomodam. Logo aos sete minutos, Richarlyson levantou para a área em cobrança de falta e acertou o ângulo de Dida. Apesar de ter parecido um cruzamento que acabou virando chute, o meia garantiu ter tentado mesmo bater direto.



Saldo do primeiro tempo: o resultado estava muito bom para o Leão, mas era preciso diminuir a pressão colorada.



Tarefa cumprida à risca pelos comandados de Ney Franco. Ao mesmo tempo em que afastaram o perigo de sua área, os jogadores do Vitória passaram a visitar mais o campo do Inter.



Na primeira tentativa aguda, aos oito minutos, o confuso Dinei perdeu boa chance e ainda se machucou, sendo substituído logo depois. Beltrán entrou em seu lugar, mas quem deu sossego ao Leão, aos 11 minutos foi Marcinho, que testou para o fundo da rede após - adivinhem! - levantamento de Escudero.



O Rubro-Negro ainda tentou usar do mesmo feitiço quatro minutos depois. Foi quando Richarlyson, com o pé esquerdo na fôrma, cobrou escanteio com precisão e Kadu, livre, acabou errando o cabeceio.



Não fez falta. O 2 a 0 serviu como um grande alento para a sequência da desgastante luta contra o rebaixamento.

adblock ativo