Amistoso entre Vitória x Atlântico terá transmissão da TVE

O Vitória estreia na temporada nesta quarta-feira, 18, às 20h, no Barradão, quando mede forças com o Atlântico, atual campeão da Série B do campeonato Baiano. A novidade é que os torcedores de toda a Bahia poderão acompanhar esse duelo pela televisão: a TVE vai transmitir o jogo entre os atuais campeões das Séries A e B do Baianão (acompanhe aqui no link).

A partida de pré-temporada, é amistosa, mas ninguém quer perder. O jogo servirá de preparação para o elenco do Vitória, que já deu início os treinamentos para disputar a sua primeira partida da nova temporada. A estreia oficial será pela Copa do Nordeste, diante do Sergipe-SE, dia 25 de janeiro, às 19h45, no Barradão.

O Atlântico, por outro lado, tem seu primeiro jogo oficial marcado para o próximo dia 29, às 16h, contra o Jacuipense, em Pituaçu, em Salvador, pela rodada de abertura do Baianão.

Mudança de adversário

Inicialmente o duelo seria entre Vitória e o vencedor do Campeonato Intermuncipal de Futebol Amador, o Itaberaba, no entanto o time não tinha jogadores suficientes para entrar em campo e precisou recusar o convite.

Por meio de nota, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) informou que muitos jogadores do time de Itaberaba foram transferidos, inclusive para equipes que vão participar do Baianão.

Ainda de acordo com o comunicado, por se tratar de um time amador, os jogadores que não moravam em Itaberaba precisaram voltar para suas casas a trabalho.

