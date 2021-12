Amistoso deve contar com 3 de 5 recém-contratados do Leão

Se os últimos treinos forem, de fato, parâmetro para a escalação do time titular que vai encarar o Tianjin Quanjian, amanhã, na Fonte Nova, às 20h30, pelo menos três dos cinco novos contratados deverão entrar em campo.

A maior mudança fica no meio-campo: Nos coletivos táticos, o treinador Vagner Mancini tem utilizado com frequência o lateral-direito Maicon Silva e os meias Willian Farias e Tiago Real. Como Mancini está apostando no esquema 4-2-4, Real está mais adiantado, participando do setor ofensivo. Falta, no entanto, o uso de um centroavante - que será justamente a posição de uma das estrelas do time chinês: o brasileiro e ex-Seleção Brasileira Luís Fabiano.

Outro recém-contratado, o atacante Alípio, pode estrear pelo Vitória no amistoso, embora não como titular. Manicini não tem usado o ex-Luverdense no time principal, mas ele pode entrar em campo substituindo Gabriel ou Yan, já que os dois foram utilizados em coletivos.

O único contratado que não deve participar do amistoso é Leandro Domingues. O meia, de 32 anos, ainda está treinando separado do grupo e fazendo treino de força para a recuperação de uma lesão na coxa direita. Segundo o jogador, nesta semana ele deve trabalhar normalmente com o grupo e, em duas semanas, ele deve estar apto para entrar em campo.

O time titular que deve enfrentar o time chinês Tianjin Quanjian deve ter Fernando Miguel; Maicon Silva, Guilherme Mattis, Ramon, Diego Renan; Amaral, Willian Farias e Tiago Real; Vander, Gabriel e Arthur Maia.

Ações na Fonte

Antes da partida, o Vitória vai promover uma série de ações na Fonte Nova para marcar o início da temporada, numa iniciativa ainda inédita para os sócios e torcedores do Leão.

Além de atrações musicais - Ludmillah Anjos, Compadre Washington e Durval Lélys já estão confirmados - o clube vai apresentar o novo uniforme e todos os atletas de esportes olímpicos. Além disso, será apresentado, em telão, o projeto da Arena Barradão.

Os ingressos continuam à venda no site (apenas inteira), e bilheterias da Arena Fonte Nova, nos pontos de venda Sou Mais Vitória (Capemi) e Planeta Vitória (Pituba). Os preços variam entre R$ 20 e R$ 140. O amistoso não será transmitido na Bahia.

adblock ativo