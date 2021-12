Amiga de suposta vítima nega estupro de jogadores do Vitória

Uma amiga da mulher que acusa quatro jogadores do Vitória de estupro disse, em depoimento à Polícia Civil de Curitiba, que não houve violência sexual contra a suposta vítima, segundo informações do portal paranaense Banda B.

A amiga, que se declara como namorada de um dos jogadores do rubro-negro baiano, negou que tenha existido relação sexual entre a mulher e os atletas do Vitória. Ambas estão na Delegacia da Mulher de Curitiba prestando depoimentos sobre o caso.

Outra informação é que a mulher que acusa os jogadores do Vitória estava com sinais de embriaguez e não lembra direito do que aconteceu no quarto, segundo um aspirante da Delegacia da Mulher de Curitiba de prenome Diogo, também ouvido pelo Portal Banda B.

"Ela diz que não sabe afirmar que os homens que se estavam dentro do quarto, segundo ela, eram mesmo jogadores do time", disse o aspirante.

O Hotel Bourbon, onde a delegação do Vitória estava hospedada, enviou nota para a imprensa afirmando que durante a estada da suposta vítima no hotel não houve nenhuma queixa ou registro de reclamações.

Comunicado Oficial da Rede Bourbon:

"A Rede Bourbon Hotéis & Resorts esclarece que todo o processo de check-in e check-out das hóspedes foi feito de acordo com o procedimento padrão da hotelaria.

Durante a estadia - registrada na madrugada do dia 30 de setembro de 2013, entre 02h e 05h30 - não houve nenhuma queixa ou registro de reclamações.

A Rede Bourbon preza pela privacidade dos hóspedes e não tem acesso às informações particulares de cada apartamento.

O caso está sendo tratado pela Delegacia da Mulher".

