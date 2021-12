Amaral renova com o Vitória até o final de 2016

Fim da novela. O volante Amaral acertou a sua permanência no Vitória e ficará no clube até o final de dezembro de 2016. A diretoria não divulgou detalhes sobre o novo contrato.

Muito elogiado pela torcida rubro-negra, o jogador de 27 anos foi um dos destaques do Leão na campanha do acesso à elite do Brasileirão no ano passado.

