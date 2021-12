Amado por uns, odiado por outros, Cajá não fica para 2014

"Estamos trabalhando para renovar com todos", disse o diretor de futebol do Vitória, Raimundo Queiroz, à reportagem de A TARDE, quando indagado sobre o processo de renovações de contrato dos destaques do elenco do Vitória, visando a temporada 2014.

Quase todos. Quando perguntado sobre a situação do meia Renato Cajá, o dirigente rubro-negro acabou criando um parêntese na declaração anterior. Ele será devolvido ao clube chinês que o emprestou", explicou, falando sobre o Guangzhou Evergrande.

Certamente não houve jogador em 2013 que despertasse tanta discussão entre os rubro-negros quanto o meia, ex-Grêmio, Botafogo e Ponte-Preta. Cajá oscilou bons e maus momentos pelo Leão desde a sua chegada, em janeiro.

Sua estreia foi excelente. No dia 27 do mesmo mês, contra o ASA, pela Copa do Nordeste, marcou os dois gols do Vitória naquele 2 a 1, mostrando, de cara, que seria figura importante no time de Caio Júnior, com quem viveu seus melhores momentos no clube.

Caio utilizava o 4-2-3-1 e Renato, jogando centralizado, se destacava entre os gringos Escudero e Maxi Biancucchi, todos peças fundamentais na conquista do Campeonato Baiano e nas históricas goleadas sobre o Bahia - 5 a 1 e 7 a 3, durante a competição.

Com a entrada de Ney Franco, que, embora adotasse o mesmo esquema, preferia o uso de dois homens agudos pelos flancos, como Marquinhos, Maxi e William Henrique, Cajá começou a perder espaço e a titularidade constante.

No empate com o Grêmio, no returno do Brasileirão, alguns setores da mídia acusaram o jogador de ironizar a torcida com aplausos no momento de sua substituição. A análise das imagens gerou polêmica e dividiu opiniões. O atleta negou a acusação com veemência.

