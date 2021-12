Amadeu treina estratégia para confronto contra o Vila Nova

Sob alta temperatura em Goiânia, o elenco do Vitória treinou na manhã desta segunda-feira, 2, de olho no próximo confronto do Campeonato Brasileiro Série B, contra o Vila Nova, em Goiás, nesta terça-feira, 3, às 19h15.

No Centro de Treinamentos (CT) do Goiás, o técnico Carlos Amadeu aplicou um treino intenso, com foco na distruibuição tática do time, e estratégias de jogo. Para enfrentar o Vila Nova, o técnico tem um reforço para a zaga. Everton Sena está a disposição depos de cumprir suspensão na última rodada.

A notícia ruim é que o goleiro uruguaio Martín Rodriguez e o lateral direito Van seguem vetados pelo departamento médico. Martín treina, mesmo com o ferimento de seis centímetros no joelho esquerdo, e Van continua em tratamento na fisioterapia. Os dois ficaram em Salvador tratando das respectivas lesões.

