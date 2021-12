Amadeu faz testes no Vitória, mas não define equipe

O técnico interino do Vitória, Carlos Amadeu, ainda não definiu a equipe que enfrenta o Palmeiras, no domingo, 18, às 18h30, em Pituaçu, mas deu pistas que a base será bem utilizada entre os onze, durante o treino desta quinta-feira, 15, em Pituaçu.

Na zaga, Luiz Gustavo não joga, pois tem vínculo com o Verdão. Dão e Defendi sobraram e Matheus Salustiano foi o testado ao lado de Alemão. No meio, Mauri também ganha chance, além de Alan Pinheiro na frente.

Caso os três citados sejam escalados, o Vitória entra em campo com seis atletas revelados no clube: Matheus Salustiano, Neto Coruja, José Welison, Mauri, Marquinhos e Alan Pinheiro.

Ainda no trabalho desta quinta, o treinador conversou pessoalmente com os atletas, principalmente da base. Em seguida, fez uma atividade de ataque contra defesa. Nesta sexta, 26, tem mais treino, no Barradão, mas secreto.

adblock ativo