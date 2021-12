Amadeu é efetivado como auxiliar técnico do Vitória

A diretoria do Vitória o deslocou Carlos Amadeu do comando do time sub-20 para a equipe profissional. A partir de janeiro, ele será um dos auxiliares do recém-contratado Ricardo Drubscky. A mesma coisa que o rival Bahia fez com Charles Fabian quando Gilson Kleina assumiu o tricolor.

Velho conhecedor das divisões de base do Leão, Amadeu será 'os olhos' de Drubscky voltados para os garotos da Toca. "A pretensão é aproveitar o que temos de melhor na base. Farei parte deste projeto, ajudando Ricardo Drubscky nesta transição dos atletas da base para o profissional", explicou.

Carlos Amadeu adiantou que que nomes como o lateral Guilherme, o zagueiro Maracás e os atacantes Wellington e Léo serão promovidos. "Outros nomes como o goleiro Ronaldo, o zagueiro Vinícius e o meia David serão testados", completou o agora auxiliar-técnico do Vitória.

Este ano, Carlos Amadeu atuou como interino em duas partidas no Campeonato Brasileiro - perdeu ambas -, após a ida de Ney Franco para o Flamengo. Com a equipe sub-20, foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 em 2012 e vice este ano.

Apresentação

O técnico Ricardo Drubscky será apresentado oficialmente na próxima segunda, 15, junto com a comissão técnica. Porém, o treinador já está em Salvador acertando novas contratações para o elenco.

*Colaborou Moysés Suzart

