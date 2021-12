Amadeu comanda treino de reconhecimento em Feira

O técnico interino do Vitória, Carlos Amadeu, não deu muitas pistas sobre o time que enfrenta o Atlético-MG, nesta quinta-feira, 22, às 21h no Joia da Princesa, em Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador).

Nesta terça, 20, os jogadores do Leão fizeram um trabalho de reconhecimento do gramado do estádio em Feira. Dois setores são as principais dúvidas. Na lateral direita, Nino Paraíba passou a brigar diretamente pela vaga com Ayrton. No ataque, o dilema é na escolha entre Dinei e Souza na frente.

Na zaga, Matheus Salustiano retorna ao banco e a defesa fica composta por Alemão e Luiz Gustavo, que volta ao time. Ele não pôde enfrentar o seu clube Palmeiras na última rodada.

Vetados pelos médicos

O meia Felipe, do Vitória, sofreu uma lesão na coxa esquerda e só deve retornar ao grupo após a Copa do Mundo. A última vez que o atleta atuou pelo Leão foi em março, contra a Juazeirense, pelo Campeonato Baiano.

"Infelizmente não poderei ajudar meus companheiros diante do Atlético e, possivelmente, em demais confrontos antes da Copa. Agora, devo tratar do problema de maneira eficiente para estar à disposição da comissão técnica o mais rápido possível", disse o atleta, que se junta a outros colegas no departamento médico.

Para o duelo com o Galo, William Henrique, Juan e Cáceres estão vetados pelos médicos. Logo após o treino, o elenco retornou para Salvador. Nesta quarta, às 15h30, tem treino na Toca.

