Amadeu comanda treino com foco em finalização e passe

Sob o comando do novo treinador, Carlos Amadeu, o Vitória deu sequência nesta quarta-feira, 7, na sua preparação visando o duelo contra o Paraná. A partida ocorre neste sábado, 10, às 19h, no Barradão, valida pela 15ª rodada do Brasileirão Série B.

Antes de irem ao gramado, o grupo se reuniu para assistir alguns vídeos sobre o próximo adversário. Logo em seguida, na primeira parte do treino, Amadeu dividiu o plantel em grupos e promoveu um trabalho tático com ênfase nos passes.

Na segunda parte, o comandante, junto ao também novo assistente, Bruno Pivetti, realizaram uma atividade para aprimorar a finalização. Enquanto isso, os zagueiro fizeram um exercício específico com o auxiliar Flávio Tanajura.

Por último, Amadeu montou dois times para um treino de ajustes táticos, onde começou a esboçar a formação para o confronto diante dos paranaenses. O elenco volta ao batente na manhã desta quinta, 8.

Artilheiro do Leão na competição, o centroavante Anselmo Ramon foi liberado e treinou normalmente. Ele estava com uma inflamação no calcanhar. Já os zagueiros Zé Ivaldo e Everton Sena, volante Rodrigo Andrade, meia Ruy e o atacante Felipe Garcia, que estavam entregues ao departamento médico, começaram a aprimorar a parte física.

