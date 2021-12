Alvo de sondagens, Victor Ramos pode deixar o Vitória

O Vitória pode perder o zagueiro Victor Ramos para o restante da disputa da Série A do Campeonato Brasileiro: são fortes os rumores de que o jogador estaria na mira de alguns clubes da Europa.

O Sevilha, da Espanha, seria o maior interessado na contratação do defensor rubro-negro. O detentor da maior parte dos direitos econômicos de Victor Ramos é o Standard Liege, da Bélgica, clube que emprestou o jogador ao Vitória pelo segundo ano consecutivo.

Na última quarta-feira, 10, acompanhado do seu empresário, Victor Ramos se reuniu com a direção rubro-negra, mas o diretor de futebol Raimundo Queiroz nega que o beque esteja de saída do clube.

De acordo com o dirigente, a conversa teria sido motivada pelo interesse do Leão em comprar os direitos econômicos junto ao Standard Liege.

Depois de ter ajudado o Vitória a conquistar o acesso à Série A em 2012, Victor Ramos teve o seu contrato de empréstimo encerrado e retornou para a Bélgica. Na reta final do Campeonato Baiano deste ano, porém, o jogador acertou a sua volta ao rubro-negro.

