Alexandre Gallo faz trabalho tático em treino fechado na Toca

O Vitória treinou nesta quinta-feira, 6, na Toca do Leão, mas a atividade foi fechada à imprensa. Antes da atividade, segundo a assessoria do clube, o técnico Alexandre Gallo mostrou vídeos sobre o Atlético-GO aos atletas rubro-negros.

Depois, comandou um trabalho tático, no qual montou a equipe titular e ensaiou jogadas. Com Geferson suspenso, Thallyson deve ser o lateral-esquerdo titular do Leão.

No final da tarde desta quinta, o Rubro-Negro seguiu para Goiânia, onde encara o Atlético-GO, no sábado, 8, às 16h, no Estádio Olímpico.

