Alemão vai manter o perfil 'xerifão' contra o Palmeiras

Um semblante tranquilo, voz baixa e temperamento pacato. Assim é Rafael Berger, pelo menos, com os amigos, familiares e nas entrevistas com a imprensa. Porém, basta ouvir o apito inicial de um árbitro de futebol para o zagueiro se transformar no xerife Alemão. No segundo jogo pelo Leão, o zagueiro promete ser muito 'chato' com os atacantes do Palmeiras, neste domingo, 18.

"Não gosto de perder. Dentro de campo, corro atrás do pão da família. Entro querendo ganhar. No futebol, é natural ter discussão, briga... Tem que impor respeito e dizer que nossa defesa não está brincando. Meu estilo é brigador mesmo. Disposição até demais. Fora, sou manso", diz Alemão.

Campeão paulista pelo Ituano, Alemão já enfrentou o Verdão duas vezes em 2014. Na primeira, perdeu ainda na fase de classificação. Depois, pelas semifinais do estadual, eliminou o Porco. Os dois jogos foram 1 a 0 para o time do interior.

No Vitória, o zagueiro fez apenas um jogo, mas chamou atenção ao se impor em campo no Ba-Vi. Mesmo sem ritmo, não desgrudou de Maxi Biancucchi e acabou levando até cusparada do gringo. "Foi guerra. O homem tava incomodado. Não cabe mais falar do jogo. Quando acaba o clássico, viramos colegas novamente. O que não gostei foi que o juiz do Ba-Vi dialogava muito com Maxi e só falava comigo gritando. Ainda bem que não levei cartão...", lembra o zagueiro.

Alemão não esconde que já sofreu muito com os árbitros pelo jeito brigador dentro de campo. Porém, o atleta assegura que já aprendeu a lidar com os juízes. "No Náutico, eu levei mais de 15 amarelos, algo assim... Foi dureza. Porém, aprendi a me controlar mais no Ituano. É difícil controlar a vontade de vencer", assegura. No Ituano, Alemão levou cinco advertências em 17 jogos.



Artilheiro

Quando não está evitando gol, o zagueiro procura fazer os dele. Nas últimas cinco temporadas, Alemão marcou nove tentos, sendo dois em 2014. "É importante participar integralmente ao jogo. Se entregar, mesmo! Somos contratados para fazer nosso trabalho da melhor forma possível. O Vitória tem potencial para fazer uma grande campanha no Brasileiro. Seja quem for o titular, o importante é vencer o Palmeiras e recuperar os pontos perdidos no clássico", completou. Contra o Palmeiras, Alemão terá Salustiano como parceiro na zaga.

