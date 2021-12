Alemão: "só depende do Vitória e da Udinese"

Falar sobre o Vitória deixa o atacante Alemão feliz. "É pra falar do Vitória? Claro que posso falar e interromper minhas férias", disse o atleta que defendeu o Guaratinguetá esse ano, pela Série B. Descansando em São Paulo, Alemão não esconde que seu desejo é defender o Leão na Série A 2013.

Já liberado do Guaratinguetá, Alemão admite que existem outras propostas, mas sua preferência é mesmo o rubro-negro baiano. "Só fui uma vez aí na Bahia e gostei muito, principalmente do Barradão. A torcida abraça os jogadores e creio que comigo não será diferente. Não vou esconder que desejo muito jogar no Vitória ano que vem. Seria um prazer defender o time e fico sempre na expectativa de resolver o mais breve possível minha situação", disse.

Ídolo - Para o atleta de 23 anos, o rubro-negro seria o melhor cenário para a realização de um desejo pessoal. "Sai cedo do Santos, ainda na base, e fui jogar na Itália. No Guaratinguetá a torcida me acolheu com carinho, mas não é grande como a do Vitória, que gosta de acolher seus ídolos. Meu desejo é justamente fazer história e seria bom que fosse no Vitória", acrescentou.

Alemão diz que quem está tratando da sua vinda é seu empresário, e que não sabe como está o andamento da conversa. "Eu não sei ao certo. Prefiro aproveitar as férias, pois preciso voltar no final do ano para Itália, onde tenho passe preso ao Udinese. Ouvi dizer que tem outros clubes interessados, mas meu desejo seria o Vitória. É minha prioridade, mas vamos ver".

O presidente do Leão, Alexi Portela, diz que Alemão está nos planos do Vitória e assegura: "Se precisar, banco a vinda dele para cá. Fico com esta responsabilidade de assumir a contratação, como fiz com Pedro Ken. É um jogador que me agrada muito e seria um bom nome para a próxima temporada", admitiu Portela.

O atleta ainda tem contrato com a Udinese, da Itália, até 2014, e o Leão deveria negociar um novo empréstimo com o clube europeu, como ele fez o Guaratinguetá. Seu retorno à Itália deve acontecer em janeiro, caso não feche com nenhum outro clube brasileiro.

Botafogo-BA

A primeira medida da parceria entre Vitória e Botafogo da Bahia será o treinador. O Leão deve ceder o auxiliar-técnico Ricardo Silva para ser o novo treinador do Mais Simpático. O rubro-negro baiano também pode ceder o Barradão e outros jogadores da base que não serão aproveitados no profissional.

Enquanto o Vitória não fecha com algum treinador, a lista de especulação cresce. O nome da vez é Márcio Araújo, que já recusou o Vitória duas vezes e volta a ser cotado. Silas voltou a ganhar força, mas Marcelo Oliveira continua sendo o principal nome.

