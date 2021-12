Alemão e Kadu farão a quinta partida consecutiva no Vitória

Rafael e Ricardo parece nome de dupla sertaneja, mas não é. Os dois se consolidaram na defesa do Vitória. Os zagueiros do Leão estão finalmente arrumando a cozinha rubro-negra e possuem muitas coisas em comum. Primeiramente, ambos são conhecidos pelos seus apelidos: Alemão e Kadu, respectivamente.

Por pouco os dois também não nascem no mesmo dia. Alemão veio ao mundo no dia 14 de julho de 1986, seis dias antes do novo parceiro de time. Após 28 anos, ambos se encontram pela primeira vez no futebol. Para Alemão, uma parceria que está dando certo num setor que já foi duramente criticado na temporada 2014.

"É muito trabalho e dedicação. Eu e Kadu nunca tínhamos jogado juntos, mas estamos entrosados. O técnico Jorginho tem ajudado muito. Claro que o levou um pouco de tempo para isso. Porém, já estamos nos entendendo e a tendência é melhorar mais", disse Alemão.

O atleta com apelido de gringo é o zagueiro rubro-negro que mais atuou este ano na Série A. Seu primeiro jogo foi contra o Bahia, já na condição de titular. Desde então, não saiu mais. São 10 jogos consecutivos com três diferentes colegas de defesa. Antes da Copa, Luiz Gustavo era o parceiro, e houve um jogo em que atuou com Salustiano.

360 minutos

Depois do Mundial, e com o retorno de Kadu ao Vitória, Alemão ganhou um novo parceiro. Ao todo são quatro jogos consecutivos. O detalhe é os dois ainda não foram substituídos nos jogos. São 360 minutos juntos, com quatro gols sofridos. "No jogo contra o Cruzeiro, tivemos um pouco de dificuldade na comunicação e acabamos levando três. Depois daquele jogo, houve uma conversa entre eu, Kadu e Wilson. E acho que nos entendemos depois", explicou Alemão.

Após a derrota diante da Raposa, de fato o Leão levou menos gols. Em três jogos, dois tentos sofridos e nenhuma derrota, algo inédito na atual campanha. "Contra o Cruzeiro, estávamos num período de transição. É evidente que estamos evoluindo bastante Naquele primeiro jogo, eu lembro que cometemos erros que não estão se repetindo. Acho que todo o grupo melhorou", garantiu o zagueiro Kadu.

Com o entrosamento melhorando a cada jogo, ficou difícil para os demais zagueiros ganharem espaço. Exemplo disso é Luis Gustavo. Antes titular, o versátil jogador continua entrando, mas no papel de volante no decorrer das partidas. Ou, como ocorreu contra o Grêmio, como um terceiro zagueiro. Outros cinco defensores compõem o elenco.

