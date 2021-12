Além do futebol, Vitória se destaca em outras modalidades

Se o Vitória vive boa fase no futebol em 2013, conquistando o título baiano e brigando para se manter no G-4 do Brasileirão, o mesmo pode-se dizer das equipes de basquete e vôlei do Leão.

O time de basquete adulto, representada pela equipe da Faculdade 2 de Julho estreou nesta quinta-feira no Campeonato Baiano 2013 e literalmente passeou em quadra. A equipe enfrentou o time da Ufba e venceu por sonoros 62 a 18.

O grupo conquistou de forma invicta a edição 2012 do torneio, além da Copa Verão Vivo (também invicto), e ficou em segundo lugar na Supercopa Norte e Nordeste. A equipe Sub-22 finaliza a preparação e viaja na próxima terça-feira, 30, para Brasília, onde disputa a segunda fase do Campeonato Brasileiro da categoria.

Já a equipe de vôlei masculina do Vitória/Faculdade Social da Bahia, estreou na Série B da Liga Nacional com triunfo de 3 sets a 0. Nesta sexta-feira, 26, o time volta à quadra para manter a boa performance e garantir a única vaga de acesso à elite do vôlei nacional

Vôlei de praia - Além do basquete e vôlei de quadra, os atletas do Vitória vivem bom momento também nas areias.

A jogadora de vôlei de praia Many Gleize foi convocada para a Seleção Brasileira que disputa os jogos sul-americanos em Santa Marta, na Colômbia. Nove atletas integram o grupo e a baiana é a única que atua em uma equipe do Norte-Nordeste na delegação.

Esta é a segunda vez que Many é convocada. Em outubro de 2011 ela fez parte do grupo que conseguiu a terceira colocação na Copa do Mundo de Vôlei de Praia, em Dubai, nos Emirados Árabes.

adblock ativo