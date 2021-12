Além de Cáceres e Biancucchi, Vitória perde o volante Michel

A situação é boa, mas poderia ser melhor. Afinal, o Leão buscará seu terceiro triunfo consecutivo com outro desfalque. Michel, que saiu do duelo com o Vasco sentindo o joelho, ainda sente fortes dores no local e foi vetado pelos médicos. Magal e Elizeu brigam pela vaga.

No meio, duas peças importantes continuam de fora. Cáceres e Maxi Biancucchi ainda não se recuperaram de lesões musculares na coxa. Os dois só devem voltar no jogo contra o Atlético Paranaense, no dia 29 de setembro.

Para o duelo diante do Grêmio, no sábado, 21, às 21h, no Barradão, o time só deve sofrer alteração na vaga de Michel. Escudero e Renato Cajá permanecem no meio, enquanto Dinei e Marquinhos fazem a dupla de ataque do Leão.

Treino

Nesta quinta-feira, 19, os reservas disputaram coletivo com os juniores. Liberados, os titulares se reapresentam nesta sexta, 20, à tarde, e vão para a concentração em seguida. Para o técnico Ney Franco, é importante a turma descansar.

"Estamos numa fase da competição em que qualquer descuido pode ser fatal. Os jogadores precisam descansar, dormir cedo e se alimentar direito. Não temos nem tempo para treinar", reclama Ney, dando indireta para quem gosta de curtir uma festa após o expediente.

Preço do ingresso

A diretoria rubro-negra quer ver o Barradão lotado e, para isso, manteve o valor de R$ 20 do ingresso para arquibancada. O rubro-negro é o 15º em média de público na Série A, com média de 11.154 pagantes por jogo.

