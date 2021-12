Alan Pinheiro se destaca e ganha vaga no Vitória

No meio de quase 30 atletas, o atacante Alan Pinheiro só era mais uma promessa que parecia estar destinada a ser mera opção de banco. Porém, ele conseguiu se destacar e chamou atenção do técnico Ney Franco, que o premiou com o colete de titular.

No primeiro coletivo do ano, no último domingo, o centroavante revelado no sub-20 do Vitória da Conquista marcou três gols no time reserva, foi efetivado ao grupo principal e fez outro. Na última segunda-feira, 13, o atleta foi escolhido para compor os 11 titulares e novamente foi um dos destaques, roubando a vaga de Pedro Oldoni.

"Fui emprestado ano passado para o futebol japonês e este ano quero mostrar serviço para fazer uma temporada completa aqui. Para isto, não posso dormir no ponto. Preciso dar meu máximo para chamar atenção de Ney Franco", disse Alan.

O atleta chegou ao Leão em 2010, após chamar atenção na base do Bode. Em 2013, até foi utilizado pelo ex-técnico Caio Júnior no Baianão, mas não se firmou e acabou emprestado para o Ceará, clube no qual também não teve espaço. Foi cedido novamente, desta vez para o Kawasaki Frontale.

"Nunca vi uma comida tão ruim como a do Japão. No primeiro dia tive uma dor de barriga daquelas. Minha sorte é que encontrei um mercado brasileiro e aprendi a fazer comida em casa. Gostei do Japão. Não da comida deles...", lembra.

Camisa 9

De volta ao Barradão, Alan Pinheiro passou a ser o favorito a ser o primeiro a vestir a camisa 9 do Leão, no próximo domingo, contra o América. Chance para finalmente deslanchar na carreira, principalmente na arte de fazer gols. Como profissional, Alan anotou apenas um tento na carreira, contra o Salgueiro, pelo Nordestão 2013.

Apesar de atuar como centroavante, Alan Pinheiro reserva que sua origem é de atacante de beirada. "Sei atuar como centroavante, mas sempre fui um atacante que atua mais fora da área, servindo. Porém, é preciso saber jogar em diversas posições para conseguir ganhar destaque", completou.

É bom Alan Pinheiro se acostumar com o papel de homem de área, pois a concorrência é menor. Oldoni não transmite confiança e Dinei está machucado. Como atacante de beirada, ele tem Marquinhos, Willie e William Henrique na cola.

