Ainda sem programação, elenco treina na Toca do Leão

A Série B do Brasileiro parou, mas a Toca do Leão continua em atividade e não é apenas a seleção argentina que está por lá. Na manhã desta quinta-feira, 13, o elenco do Vitória se reapresentou e trabalhou normalmente no local. A diretoria ainda não definiu qual será a programação da equipe nesta pausa para a Copa América.

Os jogadores que foram titulares na derrota para o Oeste fizeram trabalho de recuperação muscular. Outro grupo foi formado por aqueles que estão em fase de transição: Felipe Garcia, Caíque Souza, Matheus Tenório e Matheus Augusto ficaram sob a supervisão do assistente físico Rodrigo Santana. Houve ainda um terceiro ‘núcleo’, formado por Felipe Gedoz e Neto Baiano. Esses atletas também fizeram atividades específicas.

Nesta sexta, os jogadores voltam à Toca do Leão para mais um dia de treino. A próxima partida do lanterna da Série B será apenas após a Copa América, contra o Cuiabá, no Barradão

