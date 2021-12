Ainda sem Michel, Gusmão comanda treino técnico

A escalação do volante Michel na partida derradeira do Vitória pela Série B do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado, 24, contra o Ceará, no Barradão, ainda segue indefinida.

Nesta terça-feira, 20, o atleta, que ainda se recupera de um trauma no joelho direito, foi poupado e não participou das atividades programadas para os demais jogadores do elenco nos dois turnos. Michel será reavaliado nesta quarta-feira, 21, para descobrir se terá condições de ir a campo.

À tarde, o técnico PC Gusmão comandou um treino técnico; pela manhã, os atletas participaram de um treino físico. Nesta quarta, a partir das 15h30, o treinador do Leão deve começar a desenhar o time que deverá começar a partida contra o alvinegro cearense.

Treino técnico - PC Gusmão comandou um treinamento de dois toques no gramado do Barradão. O treinador dividiu o grupo em três times e exigiu muita movimentação.

Numa das equipes, era possível notar a base do time titular: Deola; Nino, Victor Ramos, Gabriel e Mansur; Rodrigo Mancha, Fernando Bob, Pedro Ken e Willie treinaram juntos.

Se, na lateral-esquerda, já é possível garantir Mansur no lugar do suspenso Gilson, o mesmo não se pode dizer da vaga deixada por Elton - também suspenso - no ataque. Marquinhos, Dinei e Marcelo Nicácio são as opções.

Na última segunda-feira, 19, a diretoria do clube anunciou que os atletas Uelliton, Gilson e Elton receberam férias antecipadas e já não treinam mais com o grupo. Espera-se que o trio não permaneça para a temporada de 2013.

Briga pelo acesso - Para garantir a sua vaga na elite do futebol nacional em 2013, o Vitória, então o quarto colocado com 70 pontos ganhos, precisa de pelo menos um ponto. É que o São Caetano, quinto colocado com 68 pontos, tem duas vitórias a menos do que o Leão da Barra.

Se perder, o time baiano também pode se classificar, mas será preciso que o Azulão não vença o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas-SP.

