Ainda no Pará, Vitória inicia preparação para duelo contra o Brusque

Antes de retornar à capital baiana, o elenco do Vitória realizou um último treinamento em Belém-PA, na manhã desta quinta-feira, 17, com o intuito de iniciar a preparação visando o duelo contra o Brusque, pela sequência da Segundona.

As atividades foram direcionadas somente para os jogadores que entraram no decorrer da partida e os que ficaram no banco de reservas. Os titulares ficaram em repouso no hotel, a exceção do lateral-direito Gabriel Inocêncio, que pediu para fazer uma corrida como regenerativo.

O goleiro Lucas Arcanjo também compareceu ao CT da Curuzu e, junto com o reserva João Cabral, trabalharam inicialmente com o preparador da posição e em seguida participaram das atividades com o restante do grupo.

Em campo, o primeiro treinamento consistiu em um trabalho técnico, direcionado para aprimorar os cruzamentos e finalizações. Na sequência, o treinador Ramon Menezes aplicou uma atividade em campo reduzido para exercitar a marcação e a posse de bola. O treino foi encerrado com um tático, voltado para enfrentamento com finalização.

O plantel se reapresenta na tarde desta sexta-feira, 18, para o último treinamento antes do próximo duelo. Vitória e Brusque se enfrentam no sábado, 19, às 19h, no estádio do Barradão, em Salvador. A partida é válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

adblock ativo