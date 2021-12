Ainda indefinido, Vitória treina e já está em solo paulista

O elenco rubro-negro finalizou a preparação para o confronto com a Portuguesa com um treino na manhã deste sábado, 19, antes do embarque para São Paulo. A dúvida, porém, ainda segue no setor ofensivo: o técnico Ney Franco relacionou Maxi Biancucchi, mas não confirmou se ele será titular na partida.

Garantia de retorno ao time somente no miolo e à frente da defesa. O comandante rubro-negro confirmou que o zagueiro Kadu retorna após cumprir suspensão contra o Botafogo e Michel entra na vaga de Marcelo, elogiado no triunfo sobre o Glorioso.

Durante as atividades na Toca, Ayrton, Victor Ramos, Escudero, Vander, William Henrique e Dinei não participaram do rachão. Os seis foram poupados e permaneceram no departamento médico, mas seguiram com o restante do grupo para o duelo no Canindé.

A delegação rubro-negra desembarcou em São Paulo por volta das 15h30 e permanece concentrada até momentos antes da partida.

Portuguesa e Vitória se enfrentam neste domingo, a partir das 17h30 (horário de Salvador, já que a Bahia não aderiu ao horário de verão). O Leão ocupa a quinta posição, com 43 pontos, enquanto a Lusa está em 11º lugar, com 37.

