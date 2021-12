Ainda com técnico interino, Vitória volta aos treinos na Toca

O elenco do Vitória se reapresentou nesta terça-feira, 14, após a goleada sofrida para o Grêmio, e iniciou a preparação para encarar o Palmeiras. O confronto com a equipe paulista acontece no próximo domingo, 19, às 16h, no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes das atividades, o diretor de futebol Jorge Machado, se reuniu com todo o grupo para comunicar a chegada do novo treinador do clube, Paulo César Carpegiani, que será apresentado nesta quarta, 15, quando fará seu primeiro treinamento à frente do Leão.

Sob o comando do técnico interino João Burse, parte do elenco que foi titular na última partida fez um trabalho físico e regenerativo. Os demais atletas, além do aquecimento, trabalharam em campo reduzido com a presença de alguns jogadores da base.

Para o confronto, o Vitória não contará com o volante Arouca. O jogador, que pertence ao Palmeiras, está emprestado ao Rubro-Negro e por causa de uma cláusula contratual está fora do embate.

Os atletas do Leão voltam aos treinos na tarde de quarta, já com Carpegiani no comando da equipe.

