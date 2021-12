Ainda com chances, Vitória briga por vaga na Libertadores

Sete por cento de chance e 93% de fé. Este são os números que permeiam a cabeça do torcedor do Vitória quando diz respeito à conquista de uma vaga na Libertadores da América em 2014.

Sem depender somente das suas forças para se classificar, o Leão encara o Atlético-MG fora de casa no próximo domingo, 8, e torce para que Botafogo e Goiás, adversários diretos na briga pela vaga, não vençam seus compromissos.

O time Esmeraldino, hoje quarto colocado, tem 59 pontos. O Glorioso, em quinto, tem 58. O Vitória ocupa a sexta posição com o mesmo número de pontos, triunfos (16), derrotas (11) e empates (10). Mas perde para o time carioca no saldo de gols (onze contra seis).

De acordo com o matemático Tristão Garcia, o Botafogo, com números semelhantes aos do Vitória, tem 30% de chance de conseguir a vaga, enquanto o Goiás tem 67%. Das três equipes, o Leão é o único que joga a última partida longe da sua torcida - o Goiás recebe o Santos no Serra Dourada e o alvinegro encara o Criciúma no Maracanã.

Possibilidade de G-3

Se a situação requer trabalho e torcida contra os adversários, o funil para a vaga pode ser ainda mais estreito. Caso a Ponte Preta conquiste a Copa Sul-Americana, o número de times brasileiros na Libertadores, via Brasileirão, passará de quatro para três. Com isso, o G-4 se tornaria um G-3.

Com este cenário, além de secar Goiás e Botafogo, o Vitória terá que torcer para um tropeço do Atlético-PR, atual terceiro colocado, com 61 pontos. O Furacão recebe o Vasco na última rodada e um empate confirma a terceira colocação, independente da combinação de resultados.

Os 35 pontos conquistados no returno (até a penúltima rodada), campanha superada somente pelo campeão Cruzeiro, credenciam o Vitória a brigar pela vaga até o último minuto e faz o torcedor ter esperança até o apito final da 38ª rodada. Único time do Norte-Nordeste a pleitear uma vaga na competição continental até a última rodada do Campeonato Brasileiro desde a implementação do sistema de pontos corridos, em 2003.

