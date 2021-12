Aguiar vai bem no português e visa melhora após estreia

Para o torcedor do Vitória, o uruguaio Luis Aguiar fez sua estreia no melhor estilo. Foi um dos destaques do triunfo diante do Grêmio, atuou os 90 minutos e mostrou que pode ser mais um gringo de sucesso no clube. Porém, o meia tem outra opinião sobre seu primeiro jogo com a camisa vermelha e preta. Exigente, Aguiar assegura que pode melhorar ainda mais antes de conquistar a confiança dos rubro-negros.

"Claro que fiquei contente com a estreia. Foi um jogo difícil e me senti bem no time. Consegui fazer o que o treinador pediu. Tive algumas falhas, eu sei, mas conseguimos a vitória. Neste momento, é o que importa. Acho que posso melhorar. Me senti bem atuando todo o jogo, mas é claro que falta um pouco mais de ritmo. Nos últimos minutos, senti cansaço", disse Aguiar.

A exigência vai além do desempenho dentro de campo. Na entrevista, exibiu um português quase fluente, herança dos anos que jogou em Portugal, principalmente quando defendeu o Braga. Lá, Aguiar conviveu com nove brasileiros.

"Joguei em Portugal e tinha muitos amigos brasileiros. Me diverti muito atuando com eles. Nessa convivência, consegui aprender um pouco da língua. Acho que é minha obrigação me esforçar em falar o português aqui no Brasil, pois sou eu que estou na terra de vocês, não o contrário, né?", justifica.

Sobre o estilo de jogo, muito semelhante ao de Escudero, Luis Aguiar prefere não comentar suas qualidades ou defeitos. Apenas se limita a dizer que não tem uma posição definida. Volante ou meia, para ele não faz tanta diferença dizer em que esquema se encaixa melhor.

"Acho cedo falar sobre como posso jogar. Não prometo nada. Não gosto de falar sobre mim. Prefiro mostrar na prática. O jogo de sábado é passado e só o treinador pode definir como atuarei contra o São Paulo. Eu sou meia, mas ajudo os volantes. Procuro ajudar no setor de meio-campo de todas as formas", assegura.

Adequado

Para Aguiar, a adaptação ao Vitória não foi difícil. Apesar de confessar conhecer pouco dos clubes brasileiros, ficou surpreendido com a estrutura encontrada no clube e pretende permanecer mais tempo que o previsto. Seu contrato termina no final do ano.

"Com a estrutura que temos aqui e o que nos é oferecido, não temos nenhuma desculpa para dar nas derrotas. Meu objetivo, agora, é provar dentro de campo que posso renovar contrato e ficar mais um bom tempo aqui. Gostei muito do Vitória", completou o gringo.

