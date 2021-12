Agenor Gordilho projeta mais mudanças no Vitória

Em seu primeiro pronunciamento desde que assumiu, interinamente, a presidência, Agenor Gordilho pediu o apoio da torcida neste momento de turbulência e prometeu mudanças na forma de administrar o clube.

E ele já iniciou o processo: na manhã desta sexta-feira, 21, demitiu o treinador Alexandre Gallo, e deixou a equipe aos cuidados do assistente técnico Flávio Tanajura, profissional formado no próprio Vitória.

Na entrevista coletiva, o presidente disse que a decisão foi motivada por um clamor da torcida, que se mostrou insatisfeita com o rendimento do treinador: em 11 jogos, foram seis derrotas, três vitórias e dois empates, com 33% de aproveitamento.

Ele não falou em nomes, mas especula-se que um possível seja Vagner Mancini, que comandou o time antes da chegada de Argel Fucks, no ano passado, e é o técnico que comandou o time em mais partidas na história. De acordo com Gordilho, a expectativa é de apresentar o novo treinador na semana que vem, além de novos jogadores.

O dirigente não falou, no entanto, o motivo de ter optado por manter o diretor de futebol Petkovic no cargo.

“Vocês já tomaram conhecimento que Gallo não está mais no clube. É um profissional gabaritado, que se preparou. Amanhã quem comanda o clube é Flávio Tanajura, profissional criado na nossa casa, que também está muito preparado”, disse o presidente interino.

O cartola pediu o comparecimento do torcedor ao Barradão e pediu união com a diretoria, conselho e elenco.

“É importante contar com o apoio do nosso torcedor. Estamos buscando essa parceria. O conselho unido, a torcida, os jogadores focados. Quero pedir à torcida que nos apoie porque estamos buscando fazer um clube mais unido. Neste um dia e meio, a gente ainda não parou”, acrescentou Gordilho, explicando o motivo de não ter atendido a telefonemas de amigos e da imprensa.

O presidente, no entanto, optou por não detalhar os planos do Vitória em curto e médio prazo ou as estratégias que serão adotadas para tirar o time da zona de rebaixamento. Além disso, o dirigente não abriu para perguntas da imprensa após o pronunciamento na Toca do Leão.

“Basicamente eu queria falar isso para vocês, e dizer também que outras medidas serão tomadas. Estamos em busca de treinador, mas neste jogo podemos contar com nosso interino. Na próxima semana espero ter boas notícias para a torcida rubro-negra, inclusive sobre chegadas de alguns atletas. Tudo dentro do que o novo treinador precisar”, finalizou o mandatário em exercício.

