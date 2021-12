Afastados dez posições, Guarani e Vitória jogam por acesso

Mesmo separados por 18 pontos e 10 posições na tabela, Guarani e Vitória se enfrentam neste sábado, 15 às 16h, no estádio Brinco de Ouro, com o mesmo sonho: garantir ao final da competição uma das quatro vagas para a elite do futebol brasileiro em 2013.

Do lado do rubro-negro baiano a situação é bem mais tranquila. Com 53 pontos, quatro acima do segundo colocado (Criciúma) e com uma distância de 10 pontos para o quinto colocado, o Vitória está a quatro triunfos de carimbar seu retorno a Série A. Segundo o matemático Tristão Garcia, a probabilidade de acesso do Leão é de 98%.

Já o Bugre campinense se apega nos modestos 2% de chance de classificação para a Primeira Divisão . Matemática e contas a parte, uma coisa é certa: o Guarani não tem espaço para vacilos, principalmente dentro de casa. Mas o desafio aumenta com o confronto desta rodada, já que o Vitória é dono da melhor campanha fora de casa, com sete triunfos, três empates e duas derrotas.

Desfalques - Para o jogo em Campinas, o Vitória terá três desfalques: o lateral Nino Paraíba e o meia Tartá, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, além do volante Uelliton, que foi vetado pelo departamento médico com dores na coxa.

Uelliton, inclusive, foi tema de uma polêmica durante a semana, por ter sido barrado pelo treinador Carpegiani no jogo contra o Boa Esporte, que alegou estar poupando o capitão rubro-negro.

Na última quarta-feira, um dia após o jogo, Uelliton afirmou que estava 100% para a partida, mas no dia seguinte acabou sendo vetado pelo departamento médico, ao voltar a sentir dores na coxa.

Fernando Bob será o seu substituto, repetindo a mudança feita no último jogo. Léo e Willie ocuparão as vagas deixas por Nino Paraíba e Tartá, respectivamente.

No Guarani, o técnico Vadão vivia a expectativa de pela primeira vez na Série B poder repetir a escalação de um jogo para o outro. Mas o veto do meia Fumagalli, sentindo dores na costela, atrapalhou os planos do treinador bugrino. Medina, lateral que também joga no meio de campo, será seu substituto.

No adversário deste sábado, os torcedores do Vitória reencontrarão um velho conhecido: o atacante Schwenck, que passou pelo clube baiano em 2010. O jogador não marca gols há cinco jogos pelo time do interior paulista.

