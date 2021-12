Afastado, meia Leílson diz que foi rejeitado pelo Vitória

Imagine seu patrão mandar você ficar em casa, sem precisar comparecer ao trabalho, recebendo salário integral e sem atrasos. Um sonho para alguns, frustração para outros, como o meia Leílson, do Vitória, que há três meses não sabe o que é treinar com bola. O atleta, revelação em 2012, tem treinado por conta própria e não sabe quando poderá jogar futebol novamente.

Segundo o jogador de 24 anos, seu salário não tem atrasado, mas ele não pode mais treinar no Barradão. Antes do último dia 14 de julho, Leílson vinha trabalhando num horário diferente dos demais. Conforme o meia, suas atividades no clube começavam às 7 horas da manhã. Porém, depois da data citada, a diretoria do Leão decidiu mandar o atleta para casa.

"Me sinto frustrado. Esse ano está sendo muito difícil. Comecei a treinar 7 da manhã no Barradão, mas não faltava a uma atividade. Até que eles me falaram que iriam me encostar no INSS porque eu estava treinando por conta própria na praia", disse Leílson.

Com histórico de lesões que atrapalharam seu crescimento no clube, o Vitória teria tentado encostá-lo no INSS após uma última contusão enquanto treinava separado do grupo. Porém, a Previdência Social não teria aceitado o pedido. O atleta e seu empresário, Edson Neto, dizem não querer bater de frente com o clube. A intenção é resolver o problema o mais rápido possível.

Problema pessoal

"Queremos resolver tudo de forma amigável. Ele está proibido de trabalhar no clube, apesar de estar apto para jogar. Ele teve diversas propostas no ano passado, mas nenhuma foi aceita. Este ano, apenas algumas procuras, mas nunca vai para frente", disse o agente de Leílson, que completa: "É bom deixar as coisas claras. O atleta teve um problema pessoal no clube, o que levou ao seu afastamento. Mas isto não justifica o impedimento para trabalhar. É o que tentamos resolver".

De acordo com um funcionário do clube que não quis se identificar, o jogador teria brigado com outros atletas, que pediram seu afastamento para o diretor Anderson Barros, juntamente com Neto Baiano. Leílson nega, mas acrescenta. "Não soube de atletas que pediram minha saída. Foi um problema pessoal que prefiro não comentar porque sou casado. Mas isso foi em dezembro do ano passado. Eu fui encostado logo depois da minha segunda lesão este ano, pois eles (Vitória) não estavam aguentando mais eu ter tanta lesão", conta, emocionado.

O Vitória prefere não se aprofundar no assunto. O diretor Anderson Barros não atendeu aos telefonemas, mas o vice-presidente, Manoel Matos, falou em nome do clube. "Leílson está machucado e não conseguimos emprestar jogadores machucados. Estamos focados no acesso à Série A e não podemos desviar o foco", alegou Matos.

Enquanto não se resolve sua situação, Leílson tenta se consolar com o apoio de sua esposa e filho. Ele alega que ficou contente com um possível empréstimo para o Confiança, mas não sabe o motivo do fracasso no negócio.

"É difícil segurar as lágrimas quando meu filho de cinco anos pergunta quando vou voltar a jogar. Quero mostrar meu valor e posso atuar em qualquer clube, seja da Série A ou da D. Quero um time que me acolha, que deposite confiança em mim. Começar do zero. Queria continuar no Vitória, mas acho que chegou a hora de respirar outros ares", finaliza ele.

