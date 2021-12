Afastado há quase 60 dias, Dinei volta a treinar com bola

O Vitória continua se preparando para o confronto fora de casa com o Ceará, na próxima sexta-feira, 24, às 21h, pela última rodada do primeiro turno da Série B 2012. O treinamento desta terça-feira, 21, na Toca do Leão, contou com o retorno de um importante jogador.

Afastado por lesão desde a derrota por 4 a 3 para o Goiás, no dia 23 de junho, Dinei voltou a treinar com bola na manhã desta terça. Ainda se recuperando de um problema no joelho, o jogador deve retornar aos poucos à equipe principal, e não tem quaisquer chances de enfrentar o Vozão.

Em campo, o técnico Paulo César Carpegiani comandou mais um coletivo, desta vez com direito a várias pausas para corrigir o posicionamento do time. Depois, foi retirando algumas peças fundamentais da equipe titular a fim de poupá-los.

A equipe que começou o coletivo foi praticamente a mesma que enfrentou o Joinville, pela última partida da Série B. A única alteração foi a saída do volante Uelliton, que apresentou cansaço muscular e foi poupado pela comissão técnica. O jogador, no entanto, não corre riscos de ficar de fora do próximo jogo do Leão. Treinaram Deola; Nino Paraíba, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Gílson; Michel, Fernando Bob, Pedro Ken e Willie; Élton e Willian.

Na quarta-feira, 22, o elenco rubro-negro se apresenta para mais um treinamento na Toca do Leão, novamente às 9h. A viagem para Fortaleza está programada para a quinta-feira, às 13h37, após um leve treinamento pela manhã.

