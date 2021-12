Adriano já realiza exames médicos no Vitória

O volante Adriano, do Grêmio, esta bastante próximo de ser anunciado como novo reforço do Vitória. O jogador esteve nesta segunda-feira, 9, na Toca do Leão para realizar exames médicos. Assim que for aprovado, ele já poderá assinar contrato com o clube.

Adriano, de 27 anos, chega ao Rubro-Negro por empréstimo até dezembro. Revelado pelo Santos em 2006, o jogador foi emprestado ao São Caetano entre 2009 e 2010. Ele chegou ao Grêmio no ano passado por indicação do ex-técnico do time, Vanderlei Luxemburgo.

O Vitória ainda confirmou que negocia com mais três jogadores: o atacante Márcio Júnior, do Fluminense, e os zagueiros Victor Ramos, do Monterrey do México, e Kadu, do Braga de Portugal.

As conversas estão avançadas, mas nenhum negócio foi fechado até o momento.

E a segunda foi movimentado no Barradão. O Leão também apresentou o novo diretor de futebol do clube, Marcos Moura Teixeira.

"Todo mundo conhece que o Vitória, pelo próprio nome, já tem uma história vencedora. É um clube que sempre soube que tem boa infraestrutura, um bom trabalho de base, que cresceu muito e se desenvolveu muito. Para mim é um prazer, uma nova realidade, vai ser uma experiência que vai agregar muito. Com certeza fazem muitas coisas boas aqui e quero aprender. O fato de eu ser filho de baiana me animou também, e as pessoas que estavam aqui, como Felipe (Ximenes, ex-executivo) e Ney (Franco, ex-técnico), falaram muito bem em todos os sentidos", declarou ele, satisfeito com o novo clube.

Atraso

A assessoria de comunicação do Vitória admitiu neste segunda à equipe de A TARDE que o pagamento dos direitos de imagem dos jogadores do elenco está atrasado em dois meses.

No entanto, o clube afirma que a primeira metade será paga até o final desta semana. Além disso, segundo a assessoria, os salários dos atletas estão em dia.

Os ordenados dos jogadores são divididos em duas partes. Uma é o salário, que é declarado na carteira de trabalho dos empregados. A outra parte, que é o direito de imagem, é paga através de apresentação de nota fiscal da empresa do atleta.

