Acompanhe União Barbarense-SP e Vitória pela 50ª Copinha

O Vitória entra em campo contra a União Barbarense-SP para tentar uma vaga na segunda fase da 50ª Copa São Paulo de Futebol Junior. A partida acontece às 16h (horário de Brasilia). O rubro-negro baiano é o terceiro na classificação do Grupo 14 com 3 pontos, logo atrás do Grêmio Novorizontino, também com 3, perdendo apenas no saldo de gols. A Desportiva Ferroviária, com 6 pontos, é a líder do grupo.

