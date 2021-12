Acesso novo ao Barradão começa a funcionar neste domingo

A torcida do Vitória terá uma importante novidade a partir deste domingo, 19, no Barradão, para a partida entre Vitória e Palmeiras. A nova alça de acesso ao estacionamento Sou Mais Vitória será utilizada pela primeira vez em dias de jogos do clube.

O acesso ao estacionamento pela nova entrada, situada próxima ao encontro da via Barradão (Av. Mário Sérgio) com a avenida Arthêmio Castro Valente, só será possível para os veículos que vêm da avenida Mário Sérgio Pontes de Paiva.

Uma reunião de alinhamento realizada na última quarta-feira, 15, com representantes do Leão, Transalvador e Semob ajustou últimos detalhes sobre asfaltamento, paisagismo e adaptações no canteiro final da via Barradão.

“O novo acesso é resultado do esforço de muitos rubro-negros. Agora, haverá mais comodidade para chegar e sair do estacionamento, com menos engarrafamentos. Seguimos buscando alternativas para dar mais conforto aos nossos sócios e torcedores”, revelou o presidente do Vitória, Ricardo David.

“A obra é importante também para a população que mora próxima do Barradão, pois reduzirá a retenção de veículos em dias de jogos”, disse o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller.

