"Acesso é obrigação, título ainda é possível", diz PC Gusmão

O técnico Paulo César Gusmão chegou ao Vitória com o discurso que vem em uma missão: o título da Série B. Durante a sua apresentação, na tarde desta segunda-feira, 5, na Toca do Leão, o novo comandante do rubro-negro baiano diz que "acesso é obrigação" e aposta na força do Leão nos jogos em casa para conquistar o campeonato.

"É um sonho estar aqui. Antes, não aconteceu por diversos motivos. Mas é um prazer imenso. Com todos os times que comandei, jogar contra o Vitória sempre foi difícil. O Vitória precisa ser forte em casa. O tiítulo ainda é possível. O acesso é uma obrigação. A matemática nos permite sonhar, mas precisamos ter atitude em campo".

Sobre a duração do seu contrato, Gusmão diz que veio, a priori, apenas para os quatro jogos finais da Série B. O treinador revelou que, antes de assinar com o Vitória, teria feito, por meio de um amigo, um pré-contrato com o clube dos Emirados Árabes.

"Quando houve o convite do Vitória, liguei para meu amigo que estava estava, porque era uma vontade minha estar aqui. Vou fazer estes quatro jogos e na última partida, se deus quiser, vamos estar disputando o título".



