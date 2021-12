Acerto só depende do Vitória, diz empresário de Luís Alberto

O volante Luís Alberto está muito perto de ser anunciado como novo contratado do Vitória. Segundo Antônio, o Guga, empresário do jogador, já está tudo certo entre Luís Alberto e o Vitória, além do Braga, equipe portuguesa dona do seu passe, ter liberado emprestar o volante.

"Só depende do Vitória. O Braga já mandou a documentação para o Brasil, agora o Vitória precisa mandar os documentos necessários para Portugal".

Luís Alberto começou sua carreira na base do grande rival do Vitória, o Bahia, onde ficou entre os profissionais entre 2003 e 2006.

Depois, o volante nascido em Salvador passou pelo São Caetano, Cruzeiro, Nacional, Braga e mais recentemente o Cluj, por onde disputou a Liga dos Campeões da Europa, chegando a marcar um gol na história vitória equipe romena sobre o Manchester United, em pleno estádio Old Trafford.



