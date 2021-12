Acertado com o Athletico, Léo Gomes fica no Vitória até fim do ano

O volante Léo Gomes teve sua situação com o Vitória definida nesta terça-feira, 25. Negociado com o Athletico-PR, o Boletim Informativo Diário (BID) divulgou nesta tarde o fim do contrato definitivo entre o atleta e o clube baiano.

Apesar da negociação, Léo Gomes permanece em Salvador. Isso porque, o Leão entrou em acordo com o Furacão para que o jogador atue pelo Rubro-Negro até o final da temporada, dessa vez, com o vínculo de empréstimo.

Com um contrato de três anos e meio, os valores do acerto não foram divulgados pelos clubes.

