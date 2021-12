Abusado e nojento, Willie será o titular contra o América-MG

"Abusado, nojento e chato". É assim que o jovem Willie se define nos gramados. "Se mandarem eu pra cima do zagueiro, vou sem medo. Tenho medo de nada. Tenho que entrar em campo com responsabilidade de veterano, não de menino", garante o atacante, prata da casa do Leão, que será titular na partida de sábado, 11, contra o América-MG, em Minas.

Willie pegou o lugar de Marquinhos, que não passa por uma boa fase. Para o garoto de 19 anos, a chance não pode ser desperdiçada. "Estava sendo aproveitado aos poucos pelo professor (Carpegiani). Ele sabia o que estava fazendo e aguardei esta oportunidade. Me sinto pronto para partir pra cima do América-MG", garantiu, enquanto sua boca sangrava na entrevista. "Foi uma choque no treino. Normal".

Este espírito abusado, Willie mostrou no final da temporada passada, quando provocou uma confusão no treino do elenco de Benazzi. No coletivo entre titulares e juniores, Willie pintou e bordou com os marmanjos, meteu bola nas pernas de Charles Vágner, fez dois gols, mas apanhou muito na atividade.

O resultado daquilo tudo foi um verdadeiro quebra-pau no vestiário. "Carlos Amadeu (treinado do júnior) mandava eu fazer o que eu sabia de melhor e eu partia para cima. Cada um tem que fazer o seu. Os caras queriam bater, né? Rodrigo Mancha.... Os caras todos queriam bater, mas o difícil era me achar em campo", lembrou.

Na última quarta-feira, 8, o treino mostrou outras novidades. No coletivo, o time titular foi escalado com Carlinhos na ala direita, Mancha no lugar do suspenso Uelliton, Gilson na lateral esquerda e Willian como o novo camisa 9 do Leão.

