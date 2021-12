A TARDE sabatina candidatos à presidência do Vitória

Às vésperas da eleição no Vitória, marcada para quinta-feira, 15, A TARDE sabatinou as quatro chapas do pleito e disponibiliza a partir deste sábado, 10, os vídeos (confira abaixo). As entrevistas duraram aproximadamente 50 minutos, cada, e foram conduzidas pelo repórter Ricardo Palmeira e pelo editor-coordenador de esportes Luiz Teles.

Não faltaram temas fortes, sobretudo em relação às reformas do estatuto, estrutura do clube e departamento de futebol, e construção da Arena Barradão.

A chapa 'Vitória de Todos Nós', representada por Ricardo David (candidato a presidente) e Christóvão Rios (candidato a presidente do Conselho Deliberativo), é contrária ao projeto do estádio. “Modelo de arena é importado da Europa, para pessoas de um poder aquisitivo maior. Ele não cabe na nossa realidade. O que advogamos, na verdade, é uma melhoria para humanizar o Barradão”, disse David.

Já a chapa 'Vitória do Torcedor', representada por Ivã de Almeida (candidato a presidente) e Paulo Catharino (candidato a presidente do Conselho Deliberativo), mostra-se favorável a uma arena, mas tem dúvidas quanto ao projeto apresentado. “Gastaram cerca de um R$ 1 milhão em um projeto que não foi apresentado a nós, não passou pelo Conselho Deliberativo. É preciso tratar esse assunto com calma”, comentou Catharino.

A Chapa 'Vitória Cada Vez Mais Forte', que apoia a reeleição do presidente Raimundo Viana e, quando veio ser entrevistada na sede do A TARDE, foi representada por Pedro Godinho (candidato a presidente do Conselho Deliberativo) e Djalma Abreu (candidato a vice-presidente do Conselho), mostrou entusiasmo com a Arena. “Não é fácil conseguir um financiamento de R$ 270 milhões. Mas quem conhece a história sabe que o Vitória é um antes e outro depois da construção do Barradão. Estrutura é fundamental”, disse Godinho.

Já Paulo Carneiro (candidato a presidente), que representou a 'Vitória Gigante', declarou: “Eu me apaixonei pelo projeto do arquiteto Ivan Smarchevsky. Não é só uma Arena. É um masterplan: um plano diretor de ocupação do espaço do Vitória com equipamentos esportivos, para administrar, treinar, controlar e assistir ao futebol. Não há ainda a oportunidade de bancar o estádio, mas é perfeitamente possível conseguir investidores no exterior e conseguir um plano de operação funcional”.

Estrutura

As chapas ainda apresentaram projetos e pediram votos ao sócio. “Confiamos na atual diretoria. Foi ela que devolveu o Vitória à Série A. O Vitória é o atual campeão baiano. A estrutura é excelente. Foram feitos três novos campos e reformados os já existentes. O cenário está pronto para maiores conquistas”, disse Godinho.

“Ao menos 70% do orçamento irá para o futebol. A estrutura atual do Vitória é boa. O que se precisa é de gestão no futebol. Será nosso foco o fortalecimento do futebol profissional. O Vitória tem um departamento de análise de desempenho que vai nos dizer quais atletas estão aptos para um alto desempenho. Vamos buscar nesse departamento o que há de melhor”, comentou Ricardo David.

“Nossa chapa é jovem e promete oxigenação no Vitória. 90% do grupo não faz parte do Conselho atual. Mas, também não somos inexperientes. Temos apoio de ex-presidentes como José Rocha e Adhemar Lemos. Trazemos também expertises pessoais. Paulo Catharino é advogado bem sucedido. Eu sou advogado e empresário”, disse Ivã de Almeida.

“Comigo, a estrutura organizacional do Vitória vai mudar completamente. Uma questão será o trabalho integrado entre o futebol profissional e a divisão de base. Isso vai gerar um processo de repetição qualitativa que funcionará a partir de uma matriz, que terá um processo de funcionamento ultra-científico”, explicou Paulo Carneiro.

