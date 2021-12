A TARDE faz ao vivo lance a lance de Vitória x Botafogo

Vitória e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira, 17, às 21 horas, no Barradão, em Salvador, com cobertura ao vivo de A TARDE. A partida terá o árbitro Alício Pena Júnior, com os auxiliares Altemir Hausmann e Fábio Pereira.

O lance a lance no portal começa antes da partida, com detalhes das equipes e o clima no estádio. A 29ª rodada do Brasileirão começou na quarta-feira e terá nesta quinta, além do jogo entre o rubro-negro baiano e o alvinegro carioca, Vasco e Goiás, no Rio de Janeiro.

Vitória e Botafogo estão embaladas após bons resultados no fim de semana e a partida é um choque direto na luta por uma vaga na próxima Libertadores. O Glorioso superou o Flamengo por 2 x 1 no domingo, tem 49 pontos. O Leão fez 2 x 1 no Coritiba, chegou aos 40 pontos e deseja se aproximar ainda mais do G-4.

O Fogão terá os retornos do goleiro Jéfferson, que estava com a Seleção Brasileira em amistosos internacionais, no lugar de Renan, e do meia Lodeiro, que estava com a seleção uruguaia nas Eliminatórias Sul-americanas, na vaga de Alex.

No Vitória, o zagueiro Kadu e o volante Michel, advertidos com o terceiro cartão amarelo, cumprem suspensão. Luiz Gustavo, que jogou no meio contra o Coritiba, volta para a zaga e Marcelo deverá ser o escolhido para o meio-de-campo.

Com o retorno de Luiz Gustavo para a zaga, o argentino Escudero, recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, reaparece na criação de jogadas, ao lado de Renato Cajá.

As duas equipes se enfrentaram no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Botafogo derrotou o Vitória por 2 a 0, com gols de Vitinho e Elias.

