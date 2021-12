A TARDE faz ao vivo lance a lance de Criciúma x Vitória

Chega de vacilar contra o Tigre, Leão! Está na hora de pisar no Heriberto Hülse, neste sábado, 23, às 18h30 (horário de Salvador), e mostrar a força de quem está brigando pela Libertadores. O lance a lance no Portal A TARDE começa antes da duelo, com detalhes das equipes e o clima no estádio.

O Vitória não tem se dado bem jogando contra o Criciúma fora de casa. Nos últimos 25 anos, foram dez jogos entre as duas equipes em Santa Catarina e o rubro-negro só conseguiu vencer um: 1 a 0, no Campeonato Brasileiro de 88.

Mas não adianta olhar para trás. Ao Leão, só o futuro interessa. O olhar do rei da selva está mirando para o G-4. "Vencendo o Criciúma e as outras equipes que estão na frente perdendo, a distância diminui", disse o volante Michel.

O camisa 5 se refere ao Botafogo, 5º colocado com 57 pontos, e ao Atlético-PR, 4º com 58. O Vitória é o 6º e tem 54. Michel falou em encurtar a distância porque é impossível entrar no grupo dos quatro primeiros nesta rodada e até mesmo sair da atual posição na tabela.

Isso porque, mesmo que o time carioca perca para o São Paulo,domingo, 24, no Morumbi, e o rubro-negro vença neste sábado, os dois times ficam com a mesma pontuação e se igualam no número de triunfos (16). Entretanto, o alvinegro carioca ganha no saldo de gols - atualmente 12 a 4.

Então, Leão, nada de ser bonzinho com seu primo Tigre!

adblock ativo