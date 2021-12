A pedido de Gusmão, Vitória treinará em Atibaia-SP

O Vitória passará pouco mais de uma semana longe de Salvador: a delegação rubro-negra embarca às 14h45 desta quinta-feira, 8, com destino a Atibaia-SP, com o objetivo de buscar inspiração para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Como fará as duas próximas partidas do torneio fora de casa, contra o Guaratinguetá, no próximo sábado, 11, e contra o Joinville, no dia 18, os jogadores do Leão treinarão durante uma curta temporada no litoral paulistano.

A viagem foi um pedido à direção do clube feito pelo técnico PC Gusmão, que disse ter se inspirado no que ele próprio fizera no Sport, na reta final da Série B do ano passado, antes de o time pernambucano confirmar o seu acesso à primeira divisão do futebol nacional.

"Espero que esta energia que Atibaia passa possa passar para gente. A estrutura em Atibaia é ótima para receber delegações, fora o clima que é muito parecido com o de Joinville. Essa permanência em Atibaia é para gente ter uma convivência maior. Já que a gente ia ter que jogar e voltar a Salvador, e retornar a Joinville. A gente já fica em São Paulo direto, faz esta preparação, e depois viaja a Joinville", explica Gusmão.

O comandante rubro-negro pede personalidade aos seus jogadores e projeta dois confrontos complicados contra o Guará e o JEC, uma vez que as duas equipes ainda têm aspirações na competição.

"O respeito ao adversário, isto é fundamental, independentemente do momento dele. O Guará está brigando para não cair e o Joinville ainda tem sonhos matemáticos de acesso. A nossa ambição de título é muito grande e não pode faltar em nenhum momento, independentemente do local que vamos jogar. Temos que jogar com personalidade e buscar as vitórias", finaliza.

Treino de finalização - Na manhã desta quinta-feira, PC Gusmão aproveitou para conhecer os demais atletas do elenco e promoveu um intenso trabalho de finalização. Nesta sexta-feira, 9, já em Atibaia, o treinador comandará um último treino antes do jogo de sábado, 10, contra o Guaratinguetá.

No duelo, PC não poderá contar com o meia Willie, que levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. Já o meia Pedro Ken, ainda em fase de recuperação, segue fora da equipe. O treinador já confirmou Marquinhos como titular.

