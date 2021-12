"A gente tem que fazer tudo o que a gente sabe fazer", afirma Yago

Após duas derrotas seguidas, Yago quer voltar a encontrar o caminho das vitórias para o Leão da Barra. O meia foi titular na derrota para o Botafogo por 4 a 3, dentro do Barradão, no último domingo, 23.

Apenas um ponto separa o Vitória da zona do rebaixamento. Com a aproximação, o sinal de alerta da torcida e do elenco já está ligado. "A gente tem visto um campeonato bastante acirrado e disputado. A diferença de pontos é pequena. Estamos atentos, enquanto antes nos afastarmos dessa região incomoda para a gente é melhor", comentou.

Essa situação complicada que o Rubro-Negro está passando traz uma pressão não só da torcida, mas também dos atletas entre si. "Precisamos lidar da melhor maneira possível, a gente sabe que isso não pode nos afetar, até por que estávamos vindo em uma sequencia boa de resultados, porém os dois últimos jogos não foram bons. A gente tem que retomar o caminho da vitória o mais rápido possível", afirmou o destro.

Nesta quarta, 26, o time trabalhou em dois turnos. Na parte da manhã, o exercício foi focado no físico dos atletas. "Jogador de futebol prefere treino com bola, né? Mas acho que o treino físico é importante até pra a gente tá bem preparado para os jogos", brincou o jogador.

Neste domingo, 30, o Vitória encara o Internacional, às 16h, no Beira Rio, em Porto Alegre. Yago acredita que a concentração é a peça chave para trazer os resultados positivos. "A gente já jogou contra eles na Copa do Brasil, sabemos da força que o Inter tem lá no Beira Rio, então a gente tem que ta muito atento. Eles estão brigando por títulos, é uma equipe muito forte e qualificada, bem treinada. Temos que fazer tudo o que a gente sabe fazer", finalizou.

