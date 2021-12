"A Fonte Nova não tem dono", diz zagueiro do Vitória

A política da boa vizinhança evita muitas brigas, mas fica chata na semana que antecede o Ba-Vi de domingo, na Fonte. Quem não gosta de uma provocada para apimentar o clássico?

Victor Ramos está longe de ser um provocador como Neto Baiano, mas soube dosar o respeito e as cutucadas quando o assunto é o Bahia, em um constante morder e assoprar.

Para o zagueiro rubro-negro, a Fonte Nova, apesar de ter 90% de tricolores domingo, não é casa de ninguém. "A Fonte não tem dono. Quando o grupo está fechado e focado como o nosso, pode torcida rival ser maioria ou Cristiano Ronaldo atuando do outro lado. Nada atrapalha".

Diplomático, Victor se sente tão a vontade na Arena, que inclusive não esconde a vontade de ampliar a vantagem e até decidir a competição ainda na Fonte Nova.

"O Bahia é grande, mas vamos com o intuito de sair com pelo menos uma mão no caneco. Matar no primeiro jogo para dar mais tranquilidade no Barradão é o objetivo. Difícil, mas é o que queremos", assegurou o camisa 3.

Antes do clássico, o Bahia ainda entra em campo nesta quarta-feira, 8, pela Copa do Brasil, mas com o time reserva e sem o treinador. Para Victor Ramos, mas um motivo para se sentir importante nos planos do rival. Novamente, assoprou e mordeu...

"É natural um time grande e com bom grupo priorizar uma competição. Eles dividiram o elenco para evitar o desgaste físico. Acho natural. Porém, mostra que eles estão preocupados conosco. E nós com eles...", afirmou.

Aniversário - Na próxima segunda, o Vitória faz mais um ano de vida. Sem vencer nenhuma competição profissional desde 2010, Victor Ramos assegura que o título é obrigação. Para ele, será um presente pelos 114 anos do rubro-negro baiano.



"É uma cobrança diária. Um time grande não fica dois anos sem levantar o caneco. Vamos buscar o presente para o Vitória segunda. Pode ter certeza que o título será dessa torcida rubro-negra", garantiu Victor.

Apesar da confiança, o zagueiro está na berlinda e nem sabe se estará presente no último clássico, no Barradão. No próximo dia 14 ele será novamente julgado pela expulsão contra o Botafogo, na Fonte.

"Fico triste com isso, pois gostaria de fazer o gol do titulo. Porém, vou deixar para que os advogados do clube resolvam. Quanto ao gol, até do Deola está valendo. Eu quero é o título!", brincou.

Na temporada passada, Vitor Ramos fez seis gols e foi o quarto melhor artilheiro do Leão em 2012. Este ano, ainda não balançou nenhuma rede. Seu último gol foi em setembro do ano passado, pela Série B. "A Fonte está fazendo um bem enorme para o Vitória. Quem sabe não faz pra mim também? Seria bom fazer gol lá", disse. O zagueiro foi campeão baiano em 2009, mas perdeu em 2012, ambos contra o Bahia.



adblock ativo