A 10 dias de estreia, Leão corre atrás de dois atacantes

A 10 dias da sua estreia na temporada – contra o Sergipe, quarta-feira, 25, no Barradão, pela Copa do Nordeste – o Vitória tem apenas três atacantes no seu elenco. E nenhum deles – Pineda, Kieza e David – passa tanta confiança assim.

Não à toa, o ataque é o setor com o qual o diretor de futebol do Leão, Sinval Vieira, mais se preocupará nesta reta final de pré-temporada. Para ele, o elenco para 2017 já está praticamente fechado, restando duas peças: “Ainda não estou satisfeito. Além do Pineda, cabem mais dois atacantes, um centralizado e outro de beirada. Quero trazer atletas que, pelo que acreditamos, possam resolver”, disse o dirigente para a rádio Itapoan FM.

Nos últimos dias, Sinval encontrou dificuldades para fechar com os seus principais alvos para suprir essa carência. O atacante Lucca, do Corinthians, preferido para atuar pelas beiradas, e o centroavante Rodrigão, do Santos, ficaram um pouco mais distantes.

Segundo o dirigente, o Corinthians só aceitaria liberar Lucca se a equipe de destino o comprasse em definitivo, investimento que o Leão não pensa em fazer agora. Enquanto isso, Rodrigão já chegou a um acordo com o Vitória e o Santos aceitou liberá-lo, mas o treinador Dorival Júnior vetou o empréstimo por enquanto.

Apesar disso, Sinval ainda não desistiu da contratação do centroavante santista. O Peixe, que vai disputar a Copa Libertadores, já possui Ricardo Oliveira e contratou Kayke para a posição. Já Lucca o diretor de futebol descartou, assim como Fernandinho, outro nome que surgiu como possível reforço.

O centroavante Paulo Henrique, que estava no Estoril (POR), chegou a ser oferecido pelo seu agente, André Cury, mas acertou com o Sport.

A única contratação para o setor, o chileno Jean Paul Pineda, é muito mais uma aposta. Foi artilheiro do Campeonato Chileno em 2015, com 17 gols, o que lhe rendeu vaga no Córdoba, mas foi afastado do clube espanhol e está desde junho sem jogar. Assinou contrato apenas até junho, e será apresentado hoje, na Toca.

Entre os dois velhos conhecidos, perfis completamente opostos. Um é um garoto, de 21 anos, que ainda tenta se firmar na equipe: David. O outro é um medalhão de 30 anos, contratado a peso de ouro, mas que não convenceu a torcida em 2016: Kieza.

Em 46 partidas pelo Vitória na temporada 2016 – 35 pela Série A – Kieza fez 13 gols. Foi o vice-artilheiro do Leão, atrás de Marinho, que marcou 21. Já David, revelado em 2015, tem figurado mais, independentemente do técnico, como opção saindo do banco. No ano passado foram 22 duelos, apenas cinco deles, porém, como titular. Marcou três gols.

Fora Marinho, que já declarou seu adeus ao Leão mesmo sem ter acertado ainda a sua rescisão contratual, o Vitória encontrou um destino para todos os demais remanescentes do setor ofensivo de 2016. O boliviano Rodrigo Ramallo, que tinha contrato até junho deste ano, chegou a um acordo para rescindi-lo e sequer se reapresentou. Foi embora sem marcar gols em seis jogos.

Alípio, Vander e Zé Love, que tinham contratos até o final de 2016, sequer foram chamados para renovar. Quem mais agradou deste grupo foi Zé Love, que chegou ao Rubro-Negro em setembro e marcou quatro gols em 13 jogos.

Entre os garotos da base rubro-negra, Nickson, de 19 anos, foi emprestado para o Cruzeiro na negociação pelo meia Gabriel Xavier e Yan, de 18, foi para o Palmeiras na troca por Cleiton Xavier.

Gabriel, de 20, está em negociações para ser cedido ao Fortaleza. Também deve ser emprestado o centroavante Rafaelson, de 19 anos.

