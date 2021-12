12 mil ingressos já foram vendidos para jogo do Vitória

Ainda dá tempo para o torcedor que deseja assistir a partida entre Vitória e Paysandu, neste sábado, 26, válida pela 28ª rodada da Série B, comprar seu ingresso.

Com um total de 12.601 ingressos já vendidos, ainda há ingressos para alguns setores. De acordo com a assessoria de comunicação do Vitória, os ingressos de meia-entrada já estão esgotados nos setores Norte inferior e intermediário, Leste inferior e Oeste inferior.

A movimentação de torcedores continuou intensa nos pontos de venda e muitos ainda reclamam do atendimento. A venda de ingressos continua no sábado, pela internet até 30 minutos antes da partida e nas bilheterias da Arena Fonte Nova a partir das 9h.

