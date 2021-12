Zuñiga nega joelhada proposital em Neymar

A vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia na tarde desta sexta-feira, 4, foi a despedida de Neymar da Copa do Mundo. Instantes após a confirmação da lesão em Fortaleza, Zuñiga negou que tenha entrado na jogada com a intenção de machucar o atacante brasileiro.

Nos minutos finais da partida, o colombiano acertou uma joelhada nas costas de Neymar. Substituído pelo zagueiro Henrique, o atacante deixou o Castelão chorando e seguiu para o hospital. Com uma fratura na terceira vértebra lombar, ele está fora do torneio.

"Era um jogo em que nós queríamos conseguir um bom resultado, queríamos marcar. A partida estava um pouco quente. O Brasil estava entrando forte, assim como a gente. Então, foi um lance normal. Esperamos que não seja nada grave, com a ajuda de Deus", disse Zuñiga.

Embora não seja complexa, a fratura limita os movimentos e provoca dores. Desta forma, Neymar precisará usar uma cinta lombar para imobilizar a região, de acordo com o médico Rodrigo Lasmar. Como a final da Copa está marcada para o dia 13 de julho, o jogador já está fora.

"Antes de entrar nessa jogada, eu não estava pensando em fazer mal, mas sim em defender a camisa do meu país. Lamentavelmente, aconteceu isso. Esperamos que ele se recupere e volte, porque é um talento para o Brasil e para o mundo", declarou Zuñiga.

O confronto com a Alemanha, válido pela semifinal da Copa, está marcado para as 17 horas (de Brasília) da próxima terça, 8, em Belo Horizonte. O meia Willian, o atacante Bernard e o volante Ramires são as principais opções de Luiz Felipe Scolari para substituir Neymar.

adblock ativo